破解偏見 唇顎裂女童活出自信

2017-09-25

記者林彥彤／台北報導

6歲的伍欣慈，出生前就被診斷有唇顎裂，當時曾經一度險遭「放棄」，所幸她的媽媽在信仰支持下，決定留下寶貝女兒。出生後的伍欣慈，經歷3次手術，在家人的細心照料下，外觀已看不出異常，且個性活潑、聰穎，並具有繪畫天分，讓母親備感欣慰。

昨天羅慧夫顱顏基金會舉辦2018年「美好時光」公益桌曆頒獎典禮，桌曆選用12名亞洲顱顏患者的畫作，伍欣慈就是其中之一，從她的「全家一起跳格子」畫作中，可以看出一家4口和樂融融。

遭責懷孕拿剪刀 差點「被放棄」

伍欣慈的媽媽李筱琪分享，回想伍欣慈出生前，自己曾被錯誤責怪「一定是懷孕拿剪刀」造成，身邊更有人建議拿掉，還好最後都堅持下來。

李筱琪說，伍欣慈還有一個雙胞胎姊姊，兩人在34週大時早產，其中，伍欣慈被發現有單側唇顎裂，出生時僅1680公克、體重不足，因此到出生後3天才動小兒疝氣手術、5個月時動唇鼻修補手術、快一歲時再動顎裂手術，儘管期間按壓傷口讓寶貝女兒煎熬難耐，所幸結果復原良好。

3次手術 外觀已看不出異常

羅慧夫顱顏基金會統計，台灣唇顎裂新生兒每年發生率是1/400，整個亞洲則是1/600，通常於產檢時發現。

羅慧夫顱顏基金會執行長王金英表示，顱顏先天性缺陷通常寫在臉上，讓不少父母難以接受，因此這幾年致力於協助孩子接受手術，也幫助父母以平常心教養小孩。