《愛肝加油站》肝實質病變 需找出原因

2017-09-25

文／許金川

Q：我的先生最近做了公司體檢，超音波檢查發現有中度脂肪肝，肝指數稍微偏高，而且有肝實質病變，我看到這份報告，其實也不太清楚這種情況到底嚴不嚴重，於是就幫他掛肝膽科醫師。

醫師確認我的先生沒有B型肝炎，也沒有C型肝炎，但肝指數還是高出正常值。醫師只要我的先生減重、少服用藥物，但對於脂肪肝及肝實質病變並沒有特別多說什麼。

請問這到底要不要緊？會影響健康嗎？

A：脂肪肝是現在相當普遍的文明病，這跟飲食、運動和工作型態有很大的關係。根本原因就是吃太多、運動太少，多餘的熱量沒有被適度消耗，長久下來就出現鮪魚肚、蝴蝶袖。肝臟是人體主要的化學工廠，多餘的脂肪也會累積在肝臟內，進而形成脂肪肝。

脂肪肝對健康的影響可小可大，輕者可能會引起肝指數輕微升高，嚴重者則可能導致「非酒精性脂性肝炎」，甚至形成肝硬化，因此，即便只是脂肪肝，可能沒有什麼特殊症狀，但最好還是要加以控制脂肪肝的原因，包括：控制體重、增加運動量、少吃油炸、甜膩及內臟類食物等，儘量減輕脂肪肝的程度。

先減重 少吃藥 避免肝炎

至於肝臟實質病變則是肝臟長期發炎的結果，引起肝炎的原因除了常見的B肝與C肝病毒之外，脂肪肝或服用藥物、保健食品，或者是長期飲酒，都可能導致肝炎，因此，一定要好好控制引起肝炎的原因，才能避免肝炎持續進展。

您先生無B肝帶原，也沒有感染C肝病毒，但有中度脂肪肝、肝指數異常且有肝實質病變，或許就是脂肪肝引起肝炎，長久下來才會形成肝臟實質病變，因此，醫師才會要他先減重，少吃藥，也就是要儘量避免肝炎的發生。

雖然脂肪肝及肝實質病變並不會立即影響健康，不過，這是健康警訊，還是要多費心注意及改善，才能避免日後衍生出更嚴重的問題。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。