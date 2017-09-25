北市敬師金交給家長會處理 老師反彈

2017-09-25

〔記者林曉雲、郭安家／台北報導〕破天荒，台北市長柯文哲教師節出怪招！去年全刪敬師金二千元，今年加減給每人六百元，卻限定由家長會辦活動，但因部分家長會把經費用來買學生禮物，有的則只買個小蛋糕送老師「意思意思」，引發部分老師感受很差而有反彈，甚至造成部分學校的教師會和家長會為此「衝突」的情況。教育部次長林騰蛟提醒，慶祝教師節在於態度和心意，要讓老師覺得真心被尊重。

每人600 部分經費被挪用

北市府今年補貼公校每師六百元，全市近二萬名老師、花費一千二百萬，有些學校家長會辦桌感謝老師，有的家長會則包電影場、還加碼送iPad抽獎，但有些家長會卻把經費挪去買學生禮物，或送禮「小氣」，導致部分教師出現反彈。

老師投訴不被尊重

一名國小教師投訴指出，市府把經費給家長會，竟只打算買小蛋糕給學生和老師，讓老師們很不解，是慶祝教師節，還是慶祝兒童節？「敬師金」變成家長會的「運用金」，教師們感受不到被尊重，反像被羞辱，因此不少老師揚言要退回敬師金給柯市府，寧願教師會自辦敬師活動。

全國中小學校長協會副理事長、北市福星國小校長陳清義受訪表示，也有家長會辦的敬師活動活潑多元，以福星為例，家長會辦桌感謝老師，親師共同高歌；也有學校包場請老師看電影等。

但也有家長會不知如何辦活動，仍交給教師會或學校主辦。北市教育局其實早已預見可能引發問題，公文即明載「倘二方（家長會和教師會）協調困難，改由學校辦理。」有校長抱怨，市府把錢給家長會、卻要學校辦活動，打壞校內氣氛，又增添行政困擾。

教局：溝通誤會再釐清

北市教育局專委陳素慧則澄清，去年刪敬師金，是因行政院糾正「全國軍公教員工待遇支給要點」無法源依據，各縣市都不能發給教師禮金，不是只有北市，因此北市今年改成發敬師金辦活動。但依法，獎金應是進各校公庫運用，教育局只是希望邀家長一起辦敬師活動，不是撥款給家長，可能行政人員表達不清楚造成誤解，會再釐清。