國考國文科 研擬調整文白比／作文將限定字數 新方案明年下半年出爐

2017-09-25

〔記者林彥彤／台北報導〕十二年國教高中國語文課綱文言文比例確定調降為卅五％至四十五％，除了大學考試將因應新課綱進行改革，考選部昨日表示，國考早有隨時調整考試素材的文白比例，目前更在研究改革國文科考試方式，希望題型更多元、更貼近實務操作，作文測驗則將有字數限制，國考新方案最快明年下半年出爐。

根據考選部公布的歷屆考題資料，國文科考題主要分兩部分：寫作（作文與公文）及測驗題。以今年公務員高考三級國文科考題為例，占分六十分的作文題，要求考生以「自信的真諦」為題申論，無字數限制；占廿分的十題測驗題，則有高達八成試題觸及文言文。

考選部部長蔡宗珍說明，國文科並非所有國考必考科目，但針對部分特定考試，如司法人員、律師或外交特考，以及一般高普考公務員考試等，因其工作內容觸及文字使用，更需具有統整文字、歸納、辯證撰文，甚至行銷文創寫等能力的人才，因此國文必考。

題型將更多元、貼近實務操作

蔡宗珍表示，國考一直在調整、活化考試方式，例如，測驗題雖然現在內容文言文題目占比還是偏高，但較十年前考題，明顯不再冷僻艱澀。而未來國考改革重點不會只放在文白比例調整，因那僅是考試素材，主要更希望考試方式能更多元、更貼近實務操作。

例如，未來作文可能不再不限字數，而會要求考生閱讀資料後，寫出三百字分析，或者考題也可能是要求撰寫五百字演講稿、政策文宣等。

蔡宗珍強調，國考改革內容尚在討論研擬，下一步建立題庫等，需要時間與經費，但改革方向是確定的，希望明年下半年就能看到新方案。