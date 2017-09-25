石門擱淺綠蠵龜 野放回大海

2017-09-25

一隻被獸醫估計約15歲的綠蠵龜，8月13日擱淺在新北市石門區的富基漁港，牠被發現時，身軀遭廢棄漁網纏繞，左右前肢、背甲都有舊傷，龜殼還有油污，情況不佳。海洋大學人員趕往救援，緊急送往台大動物醫院，診療發現肚中竟有塑膠袋、線性漁網等海洋垃圾。

歷經六週的治療、休養，這隻綠蠵龜將體內的垃圾自行排出，已恢復健康，新北市政府動物保護防疫處昨在白沙灣將牠野放大海。處長陳淵泉表示，綠蠵龜可以活到100歲，這隻年僅15歲，相當於人類的少年。

（記者李雅雯）