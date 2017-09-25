秋老虎持續發威 鋒面週四報到 空汙才解套

2017-09-25

〔記者陳宜加、楊綿傑／台北報導〕秋老虎昨天持續發威，大台北地區最高溫達35.9度，嘉義更飆破36.6度。炎熱的天氣還會維持3天、連帶中部地區空汙危害恐也會再持續3天。氣象局指出，今年第一道鋒面週四起影響台灣，北部低溫可能下探24度，早晚會有秋涼的感覺。

預報員林柏東表示，嘉義昨高溫達36.6度，是民國57年設站以來，9月首度有3天超過36度，前兩次為16日36度、23日36.7度。今起至27日因太平洋高壓籠罩，各地天氣晴朗炎熱，西半部高溫上看36度、東半部約34度。

中部空汙危害恐再持續3天

同樣的，西半部空氣品質昨日仍不佳，有12縣市空氣品質指標（AQI）達到對敏感有害的「警戒橘」，今天包括北部、中部、雲嘉南等地區也會呈現警戒橘，指標汙染物為細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧。環保署預報，中部地區空汙危害恐再持續3天，雲嘉南地區則預計明天起逐部改善。

氣象局指出，今年第一道鋒面預計將於週四報到，晚間微弱鋒面通過、東北風增強，北部、東北部地區氣溫稍降，且有局部短暫陣雨。週四至週六預估北部低溫約24度，高溫仍可達31、32度，同時將帶來降雨。氣象專家吳德榮則PO文指出，據歐洲中期預報中心模式模擬，28日西半部白天高溫可能達37度，南下鋒面及東北風抵達時間大約落在晚間至隔日清晨，29至30日將是入秋以來天氣變化較明顯的一波，北台灣天氣轉涼。