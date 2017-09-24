夜尿擾眠 對症治療換好眠

2017-09-24

文／曾士哲

◎案例一：36歲的江小姐是公司行政主管，每晚都需要起床上廁所2、3次，常常搞得晨會報告精神不濟。

◎案例二：58歲的蔡媽媽每晚起床上廁所3次以上，只要醒來就很難再睡，白天常頭痛、懶洋洋。

◎案例三：66歲的張先生因為每晚夜尿5、6次，有一次不小心在下床時跌跤，骨折住院。

因為夜尿造成工作、生活困擾的例子層出不窮，這幾乎是泌尿科門診每天都會遇到的情況，根據統計有2%到18%的年輕人夜尿次數會大於兩次以上，老年人則有28%到62%的比率有此困擾。

夜尿雖不會立即危及生命，但是長期下來會嚴重影響睡眠品質，造成白天注意力下降、工作效率衰退。老年人有可能因此跌倒骨折或撞到頭部，導致無法自理生活或長期臥床。夜尿背後隱藏的危險性是需要格外注意的。

藥物、行為 雙管治療

治療夜尿的方式包括藥物治療及行為治療。一般而言，一個晚上起床大於兩次、持續一週以上而且已經影響到睡眠品質，就要考慮就醫找出可能的原因改善。

老年人尤其不要認為這是老化的自然現象，對症治療絕對可提升生活品質。

◎夜尿的致病機轉非常複雜且造成原因有非常多可能，大致上可分為以下幾類：

●膀胱儲存功能障礙，膀胱肌肉不穩定或膀胱容積減少：這是最常見的主因，正常膀胱可以儲存到250-400ml才會急得想上廁所。但是這類患者可能因疾病或藥物等因素導致膀胱無法憋這麼多尿液，進而產生頻尿。

●多尿症，小便製造量較多：目前多尿症的定義是24小時內，每小時每公斤體重的排尿量大於40ml以上。舉例來說，60公斤的成人若24小時內解尿超過2400ml（60乘以40）就是多尿症。

●心臟衰竭、腎臟衰竭、肝硬化、營養不良等患者：這類患者有一個共通點，就是四肢容易有周邊水腫的現象，晚上睡覺時，因平躺及循環改善等因素，這些堆積在周邊的水分比較容易被血管吸收並且藉由腎臟排出，造成夜間多尿的情況。

●藥物：利尿劑、部分的抗憂鬱藥物、四環黴素等也會造成小便增加的情況。

●睡眠障礙：這類病人往往是因為睡不著而一直起床上廁所，在門診容易被忽略失眠這個問題的源頭，而導致治療效果不佳，建議患者就診時，主動提醒醫師有失眠這方面的困擾。