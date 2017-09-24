鋒面通過 週四恐變天

2017-09-24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鋒面加上東北風南下，週四恐變天！

中央氣象局預報員朱美霖表示，週四微弱鋒面通過，預計將影響北台灣地區，北部、東半部將轉為多雲、陣雨的天氣型態，氣溫稍降。明顯轉涼則要等週五、週六，屆時北台灣高溫降至30度、低溫約25度，溫差達5度；花東地區高溫也會降1到2度，維持在31度左右，低溫有26度；中南部落差不大，大約在26至34度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今起至週三，台灣附近仍受高壓籠罩，白天天氣晴朗、炎熱，西半部中午前後高溫可達35、36度；週四至週六將有鋒面及東北風南下，台灣天氣將出現變化，強度如何還有待觀察。

炎熱的秋分 板橋昨飆37度

昨是秋分，但全台仍高溫炎熱，板橋站飆出37度高溫，創下今年入秋以來全台最熱紀錄，也是板橋站自1972年設站以來的9月第2高溫紀錄，第1名是2014年的37.5度。

預報員朱美霖表示，太平洋高壓勢力強大，昨台北站也有36.9度高溫出現，是台北設站以來第4高溫紀錄。

吳德榮表示，直到週三以前，各地都維持晴朗穩定、午後山區有局部陣雨或雷雨的天氣型態；西半部午時前後最高溫約可升至35、36度左右，相當炎熱，早晚還算舒適。