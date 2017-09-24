SUPER教師頒獎 國中師求婚成功

2017-09-24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全國教師工會總聯合會舉辦的「SUPER教師獎」得獎名單出爐，今年獲得國中組全國獎的台北市蘭雅國中理化老師郭青鵬上台領獎時，突然上演浪漫求婚戲碼，向認識5年的同事林曉玲求婚，不僅獲獎，還抱得美人歸。

不向癌症低頭 王慧騏要繼續教書

由全國教師會自2003年舉辦的「SUPER教師獎」，2013年起由全教總接續辦理，今年各縣市共推舉43位優良教師，評審委員會經過12小時馬拉松會議，最後選出幼兒組全國獎得主王慧騏、國小組全國獎得主陳俊利、國中組得獎者郭青鵬、高中組得獎者石佩蓉、大專組全國獎得主郭良梅，以及兩名評審團特別獎得主楊易霖、杜翌群。

幼兒組全國獎得主、金門縣金湖國小附幼老師王慧騏上台領獎時，開心地向直播鏡頭前的金門鄉親大喊︰「我在這裡！」10多年前突然獲知罹患乳癌第3期，接受為期1年半的化療和放射治療後，王慧騏更重視孩子的生命教育，「感謝老天爺讓我重生，未來還要繼續當守護寶貝的孩子王」。

49年次的新北市板橋區後埔國小老師陳俊利，是國小組全國獎得主，今年是他教書第37年，他笑著說，走在學校，常有人關心他什麼時候要退休。陳俊利透露，身邊的同學在49歲那一年退光了，但他希望在教學生涯有些付出，因此屢次帶領學生參加徵文及論文比賽，從1人得獎到全組拿下全國冠軍，但他不以此為滿足，希望在退休前能教會學生如何回饋社會。

台北市蘭雅國中老師郭青鵬今年則是「雙喜臨門」，領獎時突然深情向台下同校註冊組主任林曉玲求婚。他說，原本打算得獎就求婚，感謝老天爺讓他得獎，沒想到願望可以成真！

高中組全國獎得主、仁武高中老師石佩蓉，一上台就向教育部次長蔡清華喊話「授課時數太多了」，她說，藝能科教學不比其他科輕鬆，卻是所有科目時數最多的科別，非常不公平，應該讓「科科等值」；大專組全國獎得主、台南應用科技大學講師郭良梅表示，自己出身貧困，父親早逝，所幸姊姊一肩扛起家計，扶養她求學、長大，讓她也能出國念書拿學位；她也告訴學生「No pain, no gain.」沒有努力就不會有好的成績。