基因出現變異 罹患肺癌風險達5.9倍

2017-09-24

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣人不吸菸卻得肺癌比率高，可能和基因變異有關。台大醫學院教授楊泮池的團隊曾發表研究，基因「YAP1」出現變異者是肺腺癌高危險群，約1％國人攜帶變異基因，有早發性肺腺癌的風險。

約1％國人基因變異是高危險群

基因「YAP1」變異者罹患肺腺癌風險是5.9倍，由於沒有危險因子，很難找出高風險族群，難利用低劑量斷層掃描做篩檢。

楊泮池說，這次在「低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群」研究中，國人不吸菸卻染肺癌的比率是歐美兩倍以上，原因除國人常暴露於高風險環境中，例如職業場所或二手菸危害，基因變異很可能也是重要因素。

楊泮池說，這次做不吸菸族群患肺癌的研究，也有替受試者抽血，未來會做基因定序，檢驗是否和基因變異有關。

根據世界衛生組織統計，肺癌患者染病原因有7成是因吸菸所致；我國國民健康署研究，國人吸菸率約15.3％，歐美高達20％以上。

有家族史的民眾 最好提早定檢

台灣肺癌學會理事長、北榮一般胸腔科主任陳育民說，使用低劑量電腦斷層做肺癌篩檢是有效的檢查方法，若是不抽菸、但生活環境有二手菸等高風險因子的民眾，最好在55歲就定期做檢查。

「有家族史的民眾，最好提早檢查。」陳育民提醒，父母若在45歲被診斷罹患肺癌，就該提前幾年做檢查，腫瘤初期、小於1公分以內就切除，5年內存活率達9成以上。