醫療奉獻獎 看見人間菩薩

2017-09-24

〔記者吳欣恬／台北報導〕最先在國內宣導無償用血、建立血庫制度，被醫界稱為「血液之母」的林媽利，雖已8旬高齡，仍為協助228受難者遺骸回家而努力，昨天獲頒個人醫療奉獻獎。

副總統陳建仁昨天下午出席「第27屆醫療奉獻獎頒獎典禮」，他表示，本屆醫療奉獻獎得主都是長期在偏遠地區或台灣最艱難的地方服務，值得肯定。

林媽利除了輸血醫學，她還致力建置台灣人組織抗原系統、協助法務部親子鑑定，找到更適合亞洲人的血液檢驗法「MP法」、發現台灣人不用做RH陰性血型測定、也發現很多亞洲獨有血型，如米田堡血型，近年更成立「古代DNA實驗室」，為協助228受難者遺骸回家而努力。

中央健保署長、器捐移植中心董事長李伯璋則因推動器捐登錄公平分配，91年促成器官捐贈移植登錄中心，並推動修正「人體器官移植條例」，至今年8月已有35萬人在健保卡上註記器官捐贈意願，獲特殊醫療貢獻獎。

現任民進黨台南市黨部主委顏純左棄醫從政，前後擔任12年的台南縣副縣長與台南市副市長，以醫療專長，推動全台實施毒品減害計畫，成功降低愛滋病患者數及竊盜犯罪率，獲頒個人醫療奉獻獎。

其他得獎者還包括投身醫學教育、高齡101歲的西班牙神父賴甘霖，羅東聖母醫院義大利修士卡通靈、堅守偏鄉療養院的護士林秀麗，為身障兒爭取資源的牙醫師羅界山、堅守原鄉的醫師高揚威，布農族守護醫師邱孟肇，及致力糖尿病防治47年的仁濟院院長戴東原等人。