告別五味人生 總舖師百萬助學

2017-09-24

暖心阿三師 生前捐逾700萬

〔記者楊金城／台南報導〕遺愛人間！台南市後壁區上茄苳愛心總舖師殷總吉生前樂於助人，9月中旬因車禍辭世，享壽88歲，7名子女昨在父親告別式上捐出100萬元助學金給北台南家扶中心，完成父親遺願，由北台南家扶主委吳慶堂代表接受。

北台南家扶主任莊淑惠說，殷總吉人稱「阿三哥」，擔任北台南家扶中心扶幼委員已經22年，常幫助弱勢家扶家庭、孩子。他自己家族的捐款加上奔走各方募集的愛心捐款、發起送年菜等，保守估計捐款超過700萬元，這次再捐助學金100萬元，可再幫助500名家扶生。

殷總吉生前樂於助人，人緣極佳，昨天告別式，兒子殷慶壺不收奠儀，但是很多愛心總舖師的親友、幫助過的人，被他的愛心感動，紛紛前來悼念。

殷總吉平常喜歡騎著一輛已經有37年的老機車行善，家扶特別為這位「不老騎士」做了一個人形立牌，告別式現場看到立牌的親友，都覺得非常符合他生前形象。

殷總吉的7名子女原打算在告別式後，再捐款100萬助學金，讓樂於助人的父親開心，不料向他擲筊請示，殷總吉竟指示要在告別式上捐款。

和他情同父子的家扶基金會前副執行長周明泉說，「阿三叔」生前就愛熱鬧氣氛，在告別式上捐款，就像他喜歡「把歡樂留給他人」的性格，沖淡大家的哀傷情緒。

殷總吉的孫子致答謝詞說，「我們以身為爸爸的子女、孫子為榮為傲」，阿公常說「嘸要緊」、「凊彩啦」、「多謝啦」。「阿三哥」樂於助人、開朗不計較的精神，將由家人傳承下去。殷總吉的么女殷素蘭也將接下父親的棒子，擔任北台南家扶的扶幼委員，繼續傳愛。