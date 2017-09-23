急性淋巴性白血病 免疫療法抗癌新選

2017-09-23

文／吳尚儒

俗稱血癌的白血病依病程進展的速度，可分為「急性」或「慢性」兩大類，其中「急性」白血病的發展又快又猛，血癌細胞可在短短10天內增加千倍，一旦患者化療後復發，或是治療無效，除了面臨無藥可治的窘境外，平均只剩下不到3個月的生命。

因此，醫藥界持續尋找可有效治療急性白血病的藥物，最近2-3年間，新興的癌症免疫治療猶如黑暗中的一盞明燈，提供化療或標靶藥物失效的患者一線生機。

由於白血病發生癌變的細胞正是免疫治療中的要角——白血球，使得癌症免疫治療在血癌上的應用更加困難。

54歲董女士是台大醫院去年底收治的患者，當時因不明原因頭暈在廁所裡跌倒，左手左腳無力，動彈不得、無法自行起身，直到家人回家才被發現送醫，因顱內出血，需緊急進行手術。同時間因血液異常，有貧血及血小板過低症狀，經骨髓穿刺後確診為急性淋巴性白血病，這也是造成她頭暈跌倒，顱內出血的罪魁禍首。

在董女士的顱內出血狀況穩定後，開始化學治療，但患者本身的狀況無法承受化療藥物的副作用，當時判斷董女士可能活不過半年。

這是因為頑固性或復發型急性淋巴性白血病成人患者的骨髓造血幹細胞再生能力不如兒童，對於化學治療的耐受性較差，無法承受較高劑量的化療強度，亟需療效優於化療，但副作用低的新治療藥物。

衛福部今年2月核准了針對急性淋巴性白血病設計的癌症免疫治療新藥—雙特異抗體，適用於復發或難治的患者，可以緩解病症，讓患者有機會接受骨髓移植。

董女士在接受新藥治療後，目前病情獲得控制，前一陣子還能與家人出遊，氣色與常人一樣。只是現在健保還未給付，得要自費治療。期待這樣的新治療方式能及早獲得健保給付，嘉惠更多急性淋巴性白血病患者及家屬。

（作者為台大醫院內科部血液科主治醫師）