教師手指又癢又痛 粉筆惹的禍

2017-09-23

文／蔡逸姍

一名年約40多歲的李老師（化名）在高中教歷史10多年，每天上課時，他都習慣直接手握粉筆在黑板上書寫，每天寫非常多字。但是最困擾他的並不是飛揚的粉筆灰，而是右手大拇指和食指指尖的慢性皮膚炎。

只要有上課的時候，因為接觸粉筆摩擦大拇指和食指，手指就會發炎紅腫和脫皮，又癢又痛。李老師就必須到皮膚科診所報到。

其實這是一種刺激性過敏性皮膚炎，傳統粉筆的成分大多為硫酸鈣，顆粒大、不易清潔和代謝，若大量吸入肺部，有致癌或矽肺症的風險。現今大多為改良後的環保粉筆，成分為碳酸鈣。

當皮膚直接接觸粉筆，反覆摩擦刺激，敏感肌膚就容易會發炎，產生紅腫、脫皮等現象。如果照顧不當，又一直去撕掉手指的脫皮，就會惡化，真皮裸露出來，彷彿2度燙傷。不完整的表皮，水份更容易流失，失去皮膚屏蔽作用，在發炎的狀況下，繼續接觸粉筆，皮膚炎又會變得更嚴重。

在治療方面，皮膚科醫師大多會開立外用複方消炎類固醇及抗生素藥膏，一般大約1-2週就可以改善。如果比較嚴重的發炎，則可能需要搭配口服抗組織胺藥物或止痛藥，若有嚴重細菌感染，還要吃口服抗生素。

但更重要的是，在手指皮膚恢復正常前，不要再直接接觸粉筆摩擦大量書寫。替代的方式是可以使用粉筆書寫輔具或是戴手套。

這類的刺激性過敏性皮膚炎，通常在治療後會改善，但無法根治，再次接觸到還是會反覆發作。有些教師並不會有這類的粉筆皮膚炎，和體質還是有相當大的關係。

不論如何，預防及日常使用不含香精的護手霜塗抹保養都是最基本的，也最重要。

（作者為京硯皮膚科診所醫師）