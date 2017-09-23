石墨烯智能玻璃 阻光隔熱效果佳

2017-09-23

〔記者王駿杰／新竹報導〕玻璃變聰明了！為減少民眾粗心將孩子留車內，導致熱衰竭悲劇，清大材料系特聘教授戴念華帶領學生團隊，運用石墨烯研發出達到一定高溫就會由透明轉為不透光的智能玻璃，可降低車內溫度、節省能源，還能應用在智慧住宅，這項發明正申請台灣等多國專利。

達一定高溫會由透明轉為不透光

戴念華尖端奈米碳材料實驗室（ＡＣＮＭ）研發出的「溫感性水膠應用於彩色可圖案化兼具隔熱之智能玻璃」，榮獲今年東元國際創意競賽季軍，成員包括清華大學材料所博士生蕭仲軒及碩士生洪雅敏、簡明紳、蔡孟庭、李明曜。

戴念華說，石墨烯（ＧＯ）具有將光能轉變為熱能的特性，與溫感性水膠混合後會成為液態物質，注入兩片玻璃之間，只要環境溫度高於卅二度以上，一至二分鐘智能玻璃就會變成不透光，阻隔大部分光線。

戴念華說，這項技術未來若應用在汽車側邊玻璃上，能避免車內溫度快速上升，發動汽車、開啟冷氣降溫後，又會恢復全透明狀態。

光照實驗 與一般玻璃相差10度

戴念華說，學生組了一個樂高模型屋做實驗，發現智能玻璃在光照五分鐘後，室內溫度因變色阻光只有攝氏卅四度，採用一般玻璃的溫度已飆到四十四度，兩者相差十度。

研發團隊中的李明曜表示，市面上感光變色鏡片將氯化銀或鹵化物塗佈於鏡面或添加於鏡材之中，經紫外光照射後產生化學反應，玻璃變色而遮擋部分可見光。

智能玻璃是運用溫感高分子發生相變化，成本比變色鏡片低，且不限單一顏色，可多彩呈現。