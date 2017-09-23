巴拉刈中毒 「10分鐘快篩」搶命

2017-09-23

〔記者吳亮儀／台北報導〕不時傳出農藥中毒案件，第一線醫師需快速得知農藥種類，才能決定治療方法；長庚醫院和清華大學耗時三年研發農藥快速辨識試片，可在十分鐘內判斷農藥中毒種類，把握治療黃金時間。

長庚醫院腎臟科醫師顏宗海和清大生物醫學工程研究所教授鄭兆珉研發試片，只要將病患的血液滴在試片上，從試片的變色狀況和顏色深淺，就知道是什麼種類的農藥中毒。

顏宗海說，國人常見農藥中毒種類是有機磷／胺基甲酸鹽和巴拉刈，測試結果可在十分鐘內知道，幫助醫師很快決定如何救治。

顏宗海指出，近十年來長庚醫院收治農藥巴拉刈中毒患者約兩百多人，患者中毒後口腔黏膜常有潰瘍，並且出現惡心、嘔吐、腎小管壞死、肝細胞毒性及膽汁滯留等症狀，死亡率高達五十四％。

以前檢驗農藥中毒必須利用抽血、驗尿等方式，等上四十分鐘才能得知是哪種農藥中毒。為了縮短檢驗時間才有黃金搶救期，研究團隊花了三年的時間研發出兩款快速檢測試劑，十分鐘內就能檢驗出來。

有機磷／胺基甲酸鹽及巴拉刈紙基檢測試片開發，是利用蠟印刷技術將設計試片印到紙基板上，再將印製好的紙基板加熱使蠟再次融化，滲透並散布在紙纖維間，形成一個「疏水性」的介面。完成試片製作後，再將檢測試劑和中毒病人血清滴到試片中，以掃描機或相機（手機）擷取影像，並使用ImageJ做影像分析，來判斷病人是否農藥中毒。

清華大學教授兼產學合作營運總中心主任曾繁根指出，這種快速檢測試片用於最常見的有機磷、巴拉刈的農藥中毒，研究結果已分別發表在前年十一月《Talanta》及去年六月《Biomicrofluidics》這兩本國際期刊上，未來將繼續開發其他農藥的快篩試片。