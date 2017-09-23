愛滋主因是男男同性戀 賴揆︰沒不敬

2017-09-23

〔記者李欣芳、吳亮儀／綜合報導〕新任行政院長賴清德昨引用統計數字，指現在愛滋病主要來源已不是因針筒注射引起，而是男男同性戀之間所引起，因發言不夠精確惹議，賴清德隨即澄清，他沒有對同志有任何不敬的意思，精確的說法是指「不安全性行為」所引起，若造成誤解，願意表達歉意。

賴清德︰若造成誤解 願意表達歉意

第廿七屆醫療奉獻獎得獎人昨在立法院厚生會會長盧秀燕率領下，到行政院與賴揆相見歡，醫生出身的賴清德，在擔任立委時也曾任厚生會會長。

賴揆一一稱許多位得獎人在醫界的貢獻，他讚許得獎人、前台南縣副縣長顏純左在公衛上的成就令人欽佩，特別是台灣愛滋病的問題。

賴清德說，顏純左做出引領台灣的兩項公衛政策，一是使用替代療法，二是提供乾淨針筒，他提出用美沙酮替代海洛因做替代療法，並提供乾淨針筒給毒癮患者，台灣由針筒傳遞的愛滋病因而大大降低。

賴揆說，所以現在愛滋病主要來源已不是針筒引起，而是男男同性戀之間所引起。

媒體事後追問賴清德指愛滋病與男男同性戀的關聯性，容易引發外界有歧視聯想，賴清德表示，「那是統計數字」，過去愛滋病原因最多是煙毒犯者共用針筒所造成，「現在統計數字就是這樣子，我沒有任何不敬」。

賴清德說，因顏純左推動的替代等療法對愛滋病降低有很大幫助，他特別分享一段統計數字，至於他對同婚的態度，從當立委、市長到現在都一樣，「相愛的人本來就有權利生活在一起！」

疾管署︰八成是因「男男間不安全性行為」導致

疾管署副署長羅一鈞說，根據統計，每年愛滋病新增個案約兩千兩百例到兩千三百例，其中八成是因「男男間不安全性行為」導致，剩下兩成包括共用針具、異性間不安全性行為，以及母子垂直感染。

羅一鈞說，愛滋病毒不會管人的性傾向，只要是不安全的性行為都有可能感染，數據確實顯示，新增感染者有八成是男男間不安全性行為，但沒有區分是否為同性戀。

蔡英文總統昨也接見第廿七屆醫療奉獻獎得獎人，她說，從每一位得獎人的故事，都可以看到政府還做得不夠，不足的地方，政府會一一補上，也希望民間的力量，可以持續協助政府，幫助更多有需要的人。