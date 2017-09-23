美麗灣閒置10年 業者擬提解約

2017-09-23

〔記者張存薇、王憶紅／綜合報導〕台東縣美麗灣渡假村興建迄今十二年，因環評爭議仍未營運，美麗灣董事長黃春發日前在法說會上表示，將提解約，希望明年底有初步結果。台東縣副縣長陳金虎昨表示，對方有意提仲裁，縣府全力準備，對結果無法下定論，但會全力捍衛台東權益。

去年三月底判決「撤銷環評結論」定讞

美麗灣渡假村位於杉原海邊，民國九十四年底開始動工、九十六年主體建築完工，不過環保團體陸續提出「建照無效」、「環評無效」等訴訟，美麗灣雖再補作環評，但高雄最高行政法院在去年三月底判決「撤銷環評結論」定讞。

建築物因環保爭議閒置十年，原本聘任的在地工作人員也都資遣、不再提供海域救生人員，建物屋瓦破損未修、園區部分樹木枯死，遲遲難有進展。

黃春發指出，美麗灣ＢＯＴ案已經開發十二年，通過二次環評，又被撤銷，希望政府可以對產業多關心一點，「我在台灣投資，招誰惹誰了，我投資有罪嗎？」

要求10億買回建物 台東縣府︰捍衛權益

黃春發說，他覺得很委屈，但法院已經判決出來，尊重法院判決，就只能與台東縣政府解約，依據合約，台東縣政府要買回建物，目前投資的十二億元中，兩億元是業務費用，建物投資金額約十億元，希望美麗灣的損失越低越好。

陳金虎說，美麗灣案對台東造成很大傷害，雙方協調多次，業者有意提解約仲裁，縣府持續準備相關資料，一切依程序進行，但一定會全力捍衛台東及縣府權益。

反美麗灣團體代表林淑玲表示，依法院判決結果，就是判定環評無效，提仲裁要看哪方的責任比較大、不一定是由縣府買回建物，希望仲裁過程公開，讓全體縣民一起監督。