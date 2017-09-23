65萬元出賣一週體育課 台大生怒吼

2017-09-23

砸3700萬元整修國際級跑道 被中國商業節目毀了

〔記者林曉雲、蔡亞樺／綜合報導〕台大花了三千七百萬元整修國際級田徑場跑道，卻用六十五萬元「出賣」學生上體育課一週的受教權給中國商業節目！

批校方損害師生權益 且本末倒置

台大學生會和台大足球隊等校隊昨天抨擊台大校方，把田徑場借給廿四日舉辦的中國商業節目「中國新歌聲—上海．台北音樂節」，為此先封閉田徑場一週，搭建大型舞台，造成全校三萬多名學生的體育課大受影響，節目活動尚未開始，田徑場的水泥地破裂、跑道也出現廿公分凹痕，恐使台大田徑場喪失國際認證的資格，嚴重損害台大師生的權益。

水泥地破裂、跑道凹痕20公分

此外，台大學生會查出借系統「竟沒有這一筆出借資料」，質疑是「黑箱出借」。

台大學生會會長林彥廷質疑，依田徑場使用規定，第一順位是學生上課，第二順位是校隊等，外部單位商借是第三順位，且原則在假日出借，但台大校方卻本末倒置，優先借給中國新歌聲活動使用。

作法不周延 體育室主任道歉

台大體育室主任康正男迴避學生提出的質疑，只表示他的作法不周延，完全是他個人的疏失，向師生道歉，但不肯說明原因。

北市文化局：以後不會再發生

台北市文化局科長吳俊明強調，以後不會再發生。文化局指出，該活動屬城市文化交流，上海方依往例邀請文化局擔任協辦單位，但活動的租借場地、舞台、燈光、音響與所有表演規劃，全由上海方委託台灣廠商幕婕塔辦理。

前天已要求幕婕塔在活動結束後復原場地，草皮及跑道受損部分將依校方規定修復完成，文化局會協助台大師生維護應有權益。

學生會要求，校方應完整公布所有的申請過程，施工所經之水泥地、操場跑道及草地應鋪設保護墊，校方更不應在平日上課期間出借場地，影響學生上課權利。