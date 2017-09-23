學生委員爆「支持文言文」 老師要學生寫心得

2017-09-23

〔記者林曉雲／台北報導〕就讀東華大學的課審大會學生委員蕭竹均昨踢爆，有高中生告訴他，近日國文老師發了幾篇「支持文言文」的文章，要求全班學生必須「寫心得」繳回，學生們為了拿分數，即使心裡支持調降文言文比例，也不敢寫在心得報告上。

蕭竹均近日和數所高中的學生對話，他表示，文言文爭議已嚴重影響國文老師的教學內容。有高中生告訴他，國文老師要求「下堂課來辯論文言文爭議」，但老師不斷站在支持文言文一方講話，被分配到要「支持文言文」辯論的同學放棄提問時，老師還責問學生：「為什麼只問一題？要多問一點，不然會輸。」但該名學生回說：「我的立場就不支持文言文，要怎麼幫它辯論？」最後該堂辯論課草草結束。

蕭竹均表示，十日審議大會召開前一天，包括彰化女中等四所高中社團發出聲明，希望課審會能調降文言文比例，學生在意的不是傳承中華文化或去中國化，而是以自身受教育經驗，希望文言文長期高占比的情況能改變，並提出對文學教育的想像。

諷刺的是，許多大人卻以看笑話的方式看待高中生心聲，甚至只因為發聲明社團當中有台灣文學研究社，就被抹黑成「被民進黨操控的學生」、「台獨綠衛兵」等。

蕭竹均也揭露，文言文比例根本不是四十五％到五十五％，中華文化基本教材有二學分必修、全文言文，每冊還應選一課文化經典選材範圍如《詩經》、《文心雕龍》等，唐詩、宋詞、元曲等韻文及《紅樓夢》、《三國演義》等古典小說也不計入文言文比例，宣稱「文言文占比五十五％較以前少的說法，根本就是假的。」