課審委員：不能讓「違法陰影」的新課綱上路

2017-09-23

〔記者黃以敬／台北報導〕國語文領綱審議爆出「雙重違法」爭議，課審委員多無奈指出，教育部及所屬機關對課綱審議的程序認知，停留在過去把國教院提案當成唯一方案的錯誤迷思，課審大會必須徹底檢視並修正議程，是對五十五％案補作雙重審議？或只能依法針對分組會議提出的卅％案作審議？都須再釐清並補正程序；甚至所有十二年國教分科領綱審議都必須再檢視，不能讓十二年國教課綱在「違法陰影」中，於一○八年上路。

從馬政府「黑箱」課綱爭議之後，「高級中等教育法」及「課程審議會組成及運作辦法」都有修訂，確立課綱提案多元化、不再如以往只有國教院提案為唯一方案，所有提案都須經過分組會議、課審大會審議議決的程序、必須有過半數委員同意的民主共識基礎。

但這次國語文領綱，國教院研修小組所提「文言文比例四十五％至五十五％」的草案卻一路如「太上皇方案」，不僅拒遵分組會議建議進行修正，也未經分組會議表決通過就被送入大會，又未經課審大會審議議決，直接成了教育部對外宣佈通過的「特權方案」。

課審委員謝國清指出，這次因為首次有了「分組會卅％」與「國教院五十五％」的多元方案出現，檢驗出原來整個課綱審議程序一直沿用過去的傳統慣例，充滿模糊與違法問題，教育部與課審會必須全面檢視修正審議程序。

謝國清認為，針對國語文領綱，今天課審大會必須補正程序、重新審議，選出最符合多數委員共識意見的方案。其次，教育部及課審會，還須針對整個課綱審議程序進行徹底檢討及修訂，確保符合法令。

「甚至還須再全面檢視所有分科領綱，釐清是否各案迄今審議都符合程序，不能讓十二年國教新課綱在有違法疑慮中，於一○八年上路。」

課審委員馮喬蘭也認為，依法課審大會要審議的是通過表決的「文言文卅％」，為什麼變成以國教院五十五％案與分組會議決案「兩案併陳」，顯有違法問題，今日大會必須再釐清。

另何謂白話文、文言文？定義根本未建立共識，今日課審大會有很多補救工作必須做。