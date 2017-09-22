下背痛20年 禍首竟是骶髂關節

2017-09-22

記者林惠琴／台北報導

一名50歲男性飽受下背痛困擾長達20年，坐也不是、站也不是，期間試過各種治療均無效，原來他罹患的是「骶（讀音同底）髂（讀音為ㄎㄚˋ）關節疼痛症候群」，經微創骶髂關節固定手術處置，終於擺脫折磨。

醫師提醒，民眾若有下背痛症狀，保守治療3個月未見改善，或是出現愈來愈嚴重的跡象，最好儘速就醫檢查。

台灣脊椎微創醫學會理事長王超然表示，「骶髂關節」又名薦髂關節、薦腸關節等，位於骶骨與左右髂骨的交界處，左右各一。

王超然指出，國外大型臨床研究發現，「骶髂關節疼痛症候群」占下背痛成因約15%至30%，但症狀類似腰椎間盤問題、神經根受壓、脊椎面關節疼痛等，容易被誤判為脊椎問題，或是部分復健科、疼痛科醫師可能判定為「梨狀肌症候群」。

王超然說明，「骶髂關節疼痛症候群」主要是骶髂關節不穩定所致，可能為外傷造成，例如車禍、跌倒、滑倒，或是非外傷造成，例如懷孕，因為產道暢通、骨盆韌帶變得鬆軟，骶髂關節就可能鬆脫。其他像是長短腳、步姿異常、長時間激烈運動、脊柱側彎等，也會增加骶髂關節承受壓力的風險。

王超然強調，患者可能無法久坐，也無法久站，物理治療、口服止痛藥或高頻熱凝療法，卻只能舒緩症狀，但現在已可經由微創骶髂關節固定手術根治疾病，且手術後傷口小、復原時間短。

王超然建議，民眾若有下背痛症狀，保守治療3個月未見改善，或是出現愈來愈嚴重的跡象，最好儘速就醫檢查；在門診中，可透過拉開、大腿猛推、外展外旋、扭轉、擠壓等理學檢查，並結合病史初步診斷。