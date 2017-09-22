台鹽健康鹽 放射性物質鉀-40超量

2017-09-22

〔記者鄭鴻達、王憶紅、楊綿傑、吳亮儀／台北報導〕無黨團結聯盟立委高金素梅昨召開記者會指出，台鹽公司出品的三款「健康鹽」，竟含有超量的放射性物質「鉀-40」，應即下架、封存。綠色消費者基金會秘書長方儉表示，台鹽「健康減鈉鹽」每公斤含超過八千貝克輻射值，簡直獨步全球。

高金素梅指出，根據原能會輻射偵測中心的檢測結果，台鹽「健康減鈉鹽」每公斤約含八八六○貝克、「健康美味鹽」每公斤約含四六一○貝克、「健康超鮮鹽」每公斤約含五○六三貝克。高金素梅指出，原能會只針對建材中的鉀-40訂有一萬貝克的標準，食用鹽竟含有超過八千貝克，難以接受。方儉強調，其他國家的鹽產品沒有鉀-40超量問題。

台鹽回應，將主動把氯化鉀原料送檢，後續若主管機關有進一步指示，台鹽將配合辦理。

不過，食藥署表示，鉀-40是天然放射物且存在於大自然，每天吃十公克低鈉鹽，一年的攝入量也低於標準，民眾不用擔心。食藥署副組長許朝凱解釋，一般食鹽中，九成五是氯化鈉，但為降低民眾的腎臟負擔，低鈉鹽把氯化鈉改為氯化鉀，以六成五氯化鈉配三成五氯化鉀，鉀-40就會比一般鹽巴高。

攝入難超標 仍是額外輻射劑量

原能會也說，正常成年人體內約有三七○○貝克鉀-40，全年食用上述分析最高的食鹽，造成的輻射劑量影響約為○．二毫西弗，與搭乘飛機往返台北與紐約一趟所受宇宙輻射劑量相當，不必過慮。

但原能會也認為，台鹽添加含鉀元素的原料，鉀-40含量偏高，確實會增加食用者的額外輻射劑量。

原能會輻射防護處長劉文熙表示，目前國際間並未訂定食品中所含天然放射性核種之管制標準，如今有委員提出疑慮，將會再行審視。