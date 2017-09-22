上月中客人次翻紅 日韓客衰退

2017-09-22

〔記者陳宜加／台北報導〕中國觀光客來台觸底反彈？交通部觀光局昨日公佈最新統計，今年八月中客來台近廿五萬人次，相較去年八月增加一千餘人次，成長幅度約○．五九％，是蔡政府上任以來首次正成長。整體外國旅客八月來台為九十．九萬人次，較去年增加超過四萬人，但日、韓旅客略見衰退。

分析八月各國旅客來台狀況，越南總計有三．一萬人來台，成長八十五％，菲律賓成長五成；馬來西亞、新加坡、泰國也有一至兩成。但日客衰退近八％、韓客衰退近三％。

觀光局主秘林坤源表示，去年七、八月中客市場不好，今年暑假慢慢回溫，上半年衰退超過四成，近幾月已縮小至三十四％。靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，去年因中客團火燒車事件，中客來台「斷崖式下墜」，去年八月掉到谷底，今年維持基本盤，所以比較起來呈現小幅成長。但中客來台的減幅確實出現平緩，後勢有待觀察。

搶沒機位 日客來不了

至於日、韓客負成長，林坤源研判機位不足，國人赴日大幅度成長，導致機位吃緊、壓縮日客來台。

東南亞觀光客湧入，林坤源強調，新南向國家因各項簡化措施、航班增加與更多業者投入市場，整體成長四成，後勁可期。黃正聰預估，今年東南亞上看兩百萬人次，明年可望突破三百萬，將超越中國、東北亞，成為最大市場。

而今年整體來台旅客減少，飯店業也受衝擊，觀光局統計，今年一至七月住房率相較去年減少二．九％，平均房價降至三七七五元、總營收減少十一．五億元。

但不少國際、本土飯店仍接力開張。宏國集團旗下板橋凱撒大飯店、位於北市的台北凱達大飯店十月開幕，希爾頓集團也將重返台灣。觀光局統計，目前全台共有卅三家觀光旅館申請籌備中。