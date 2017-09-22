李明璁限期內未升等 台大不續聘

2017-09-22

野草莓學運主將 本學期課程暫停

〔記者吳柏軒／台北報導〕野草莓學運的發起學者、台大社會系助理教授李明璁，傳出因限期內未升等而於近日遭台大決議「不續聘」。李明璁已提出行政救濟，台大依內規暫停他這學期課程，避免未來解約中斷課程影響學生；但台大學生會抗議指出，校方未聽學生意見就停課，剝奪學生受教權。

李提行政救濟 學生抗議受教權受損

依台大規定，助理教授需在八年內提出升等，升等未過要在期限內接受再評鑑，評鑑未過就不續聘。台大社會系表示，已決議不續聘李明璁，並送教育部審議，他目前為「暫聘」狀態，可領薪、但不能授課，以免一旦不續聘案獲准、立即解約，學生須臨時更換教師。台大主任秘書林達德表示，限期未升等的教師很少，有的會自行辭職，有些則經三級三審制度後，再走行政救濟。

目前為暫聘 可領薪但不能授課

據台大人員了解，李明璁未獲續聘的主因是學術表現不佳，平均一年發表的研究論文不到半篇，且沒有刊登在國際水準的期刊。助理教授升等期限是八年，社會系寬限到十一、二年，但李明璁有很多的外務，又有私事傳聞，工作表現不甚出色。

李明璁指出，前年就提出升等，後來經歷複雜程序，也多次申訴，目前仍在教育部救濟程序。他強調曾得過兩次教學優良獎，目前雖處在暫聘階段，但仍是受僱職員，這學期原本打算開設「身體社會學」、「社會學丁」等課，校方不讓他開課，影響不只個人，學生受教權益也受損。

台大學生會認為，教師有強烈開課意願，校方不顧學生意見，在選課網站打上「停開」二字，太過強硬。高教工會秘書長陳政亮認為，從校方決議到教育部核准期間，應該還是要讓教師開課，若真的不續聘，只要把教師改兼任狀態，讓其將課程上完即可。

李明璁受訪指出，台大園藝系助理教授李國譚也曾面臨限期升等未過狀態，走行政救濟，法院判台大敗訴，並要求台大讓其授課，台大應該記取警惕。

大學︰限期升等 確保教研品質

清華大學教務長戴念華表示，清大有六年條款，教師在期限內未升等必須離開，但有兩年輔導期，因此最多是八年期限，曾有過教師因升等未過而離職。

成大教務長賴明德說，成大規範助理教授升副教授有六年限期，可延長二年、若懷孕生子可再延二年，約一兩年才會出現一兩位升等未過的學者，這是大學要確保教研品質應有的措施。