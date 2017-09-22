教部二模糊、二違法 救回黑箱課綱 卻陷「違法」危機

2017-09-22

記者林曉雲／新聞幕後

小英政府上任後，重組十二年國教課程綱要審議大會，具有多項歷史性的開創意義。包括首次有學生委員代表參與課綱審訂、首次由立法院進行民間課綱委員的同意審查、首次賦予民間教育團體可提出課綱草案的權利等；但面對百萬學子教育攸關的國語文教育課綱，教育部卻陸續犯下「二模糊、二違法」的嚴重錯誤，凸顯課綱審議雖從以前馬政府的「黑箱」救回、卻反而陷入「違法」危機。

「一模糊」是十日課審會對於「主動議」模糊不清。會議主席、教育部長未釐清「課程審議會組成及運作辦法」要求所有提案都須審議，甚至課審委員只討論「三十％」案並做表決，主席及教育部卻糊里糊塗就將「五十五％案」當成原議案而宣布過關，顯示對課審法規及議事程序根本不了解而造成混淆。

「二模糊」是議事運作邏輯矛盾，依高級中等教育法第四十三之二條規定，課審大會之決議，應有全體委員三分之二以上出席、出席委員「過半數同意」；但十日會議對四案表決卻先問同意、再問反對、最後為棄權，三者未同步投票，且在場委員四十多人，僅舉手表決，委員或可「重複投票」、且棄權票數達十至二十八票而偏高，表決程序也出現模糊而遭抨擊；部分委員即質疑，投票結果根本無法展現「當場委員大多認為文言文比例應再調降」的意見。

「一違法」是今年三月被學生委員踢爆，課審會分組委員組成違法，球員兼裁判比例超過法定上限，迫使教育部重聘委員、課綱審議重來一次，也延宕課綱上路時程。

「二違法」是教育部未記取前車之鑑，此次國語文課綱又違反課審會運作辦法。教育部稱是依慣例、將「國教院提案」理所當然當成原主議案而無需表決，更是明顯無視「高級中等教育法」要求所有課綱案需經課審會審議的母法規範，涉及長期讓議事程序凌駕母法的謬誤。

課審法規由教育部訂定、教長擔任主席、國教署負責議程，對於「模糊」及「違法」，無論教育部是無知或故意，均難辭其咎，必須負全責，依法徹底做出修正。把課綱審議違法亂搞至此，真是對不起「當年反黑箱課綱青年學子的血淚」。