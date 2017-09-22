課審會被閹割架空 律師：明顯違法

2017-09-22

只有課審大會可審議和決議 教部卻逕行通過國教院版本

〔記者林曉雲／台北報導〕對於教育部在十日逕行宣布「課審大會通過研修小組所提高中國文的文言文比例為四十五到五十五％」一案，永社副理事長、黃帝穎律師昨天表示，課審大會是法定組織，依高級中等教育法規定，只有課審大會可以審議和決議課綱，教育部把國教院研修小組當做所謂的「原案」，是「變相架空、閹割和嚴重侵犯」課審大會的法定職權，該宣布明顯違法，必須在明天課審大會開會時依法補正。

把研修小組版本當「原案」侵犯課審大會職權

黃帝穎表示，依高級中等教育法第四十三條之一規定，中央主管機關為審議課程綱要，應設課程審議會，分為審議大會及分組審議會，審議大會置委員四十一至四十九人，由政府機關代表與非政府代表組成，其中具政府機關代表身分者，不得超過委員總人數的四分之一。

再依同法第四十三條之二規定， 課審會審議大會掌理課程綱要總綱、各領域、科目、群科課程綱要之審議；學校課程修訂原則之審議；其他依法應由課審會決議事項。黃帝穎表示，據此可清楚看到，課審大會是唯一法律賦予權限可以決定課綱的組織。

原案不具合法性和正當性 明天開會應依法補正

黃帝穎直指教育部竟以課審大會的議事規則凌駕法律規定，逕以國教院研修小組版本當原案，把分組審議結果和課審大會委員提案視為修正動議，修正案表決未通過，即照原案通過，完全是在閹割課審會。用議事規則去架空課審會的法定審議和決定權，原案不具合法性和正當性。明天課審大會應履行法定權限，審議及決議國教院研修小組案是否通過。也因課審會是採取「多元民主概念」所作的「多元參與立法設計」，課審委員可提出不同版本意見進行審、決議。他強調，課審會是有法定組織，與沒有母法的司改國是會議，兩者不能互比。

上百作家再促調降文言文比例 強化台灣文學

支持文言文比例調降的《文學台灣》雜誌社、台灣文學會等，包含鍾肇政、陳芳明、吳晟、廖玉蕙等上百名作家及學者均支持調降文言文比率，他們再度要求調降教科書文言文比例、強化台灣文學作品在語文教科書的份量，本國語文教育則應強化台語、客語和原住民族語的語文素材等。

擁文言文派的教改論壇及中華語文教育促進協會，昨天則召開記者會，要求「教育部長中立主持會議」，強調課審大會十日的開會程序合乎議事規範，沒有提出復議的空間，抨擊政治力不當介入。