台美環保技術合作續約 李應元見證

2017-09-21

〔駐美特派員曹郁芬／華府19日報導〕環保署長李應元在美國環保署華盛頓總部見證「台美環境保護技術合作協定」第五次續約典禮，由台北駐美國代表處副代表李光章公使及美國在台協會執行理事羅瑞智代表雙方簽署。李應元定美國時間20日上午與美國環保署署長普魯特（Scott Pruitt）會面。

李應元是川普總統就任後首位訪問華府的台灣閣員。他日前在「戰略暨國際研究中心」演說後告訴記者，此行希望利用機會要求美國協助台灣處理核廢料。李應元說，他公開做這樣的表達後，美方相關官員已安排要和美國能源部探討可能性；美國沒有承諾，但表示關切總是好事。

盼美助台處理核廢

李應元指出，他了解核廢料處理是美國能源部的業務，但這也是跨部會的工作，台灣當年是向美國採購核燃料，美國法律沒有限制核廢料進出口，核廢料不只是環境和健康問題，也是國安問題，美國做為世界核能技術最先進的國家應協助全球來解決，因為核廢料在政治上非常難處理。

李應元說，他有點「撈過界」，事後還打電話回台灣給原能會主委謝曉星溝通，謝曉星則表示，已在網站上發文支持李應元的主張。

台美自1993年簽訂台美環保技術合作協定，經過24年的共同努力，建立深刻的夥伴關係；台灣有些領域已達世界領導地位，並和美國共同創立「國際環境夥伴」計畫，與新南向國家及其他夥伴國家合作改善環境品質。