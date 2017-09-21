媲美日本名泉 金山挖到黃金湯

2017-09-21

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市金山區地處大屯火山群北側，富含溫泉資源，金山區公所6月進行磺港社區溫泉公共浴室的溫泉井改善工程，沒想到從地底80公尺挖出的無色透明溫泉水，接觸空氣氧化後，竟然變成黃褐色，居民還以為挖到黃泥水；公所找溫泉專家鑑定，確認泉水富含鐵質及鹽分，是相當罕見的「酸性氯化物硫酸鹽泉」，目前全台只有花蓮瑞穗有。日本兵庫縣有相同泉質的有馬溫泉，更有「黃金之湯」、「金泉」的美譽。

罕見酸性氯化物硫酸鹽泉

台南嘉南藥理大學觀光事業管理系副教授陳忠偉表示，是因為水質富含鐵、硫成分，經氧化後，形成氧化鐵及硫化鐵，水才會變色，而溫度愈高，礦物質含量也愈多，從水質檢驗報告及水質狀況研判，該溫泉井的自然湧泉達80多度，鐵質含量高達50%，陽離子非常多，與瑞穗溫泉相較，有過之而無不及，媲美日本三大名泉之一的「有馬溫泉」。

金山區長陳國欽指出，金山泡湯文化從日治時期開始，已經有海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵泉4種泉質的溫泉，現在又挖到罕見的「酸性氯化物硫酸鹽泉」，令人十分驚喜，改善工程預計月底完成，10月初開放。

公所表示，這類型的鐵泉具促進健康效果，有助末梢血液循環改善，金山區內共有金包里公共浴室、豐漁里公共浴室、磺港社區公共浴室、社寮公共浴室及南屏公共浴室5處免費的溫泉公共浴室，密度全國最高。