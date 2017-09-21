高普考錄取率8.82% 23年次高

2017-09-21

〔記者林彥彤／台北報導〕公務人員高普考昨天放榜，今年報考人數創九年新低、僅九萬多人，但錄取近六千人，錄取率八．八二％、是廿三年來次高；其中高考三級有二一三名博士報考，二十名博士錄取；九十七名博士生參加普考，僅七人順利錄取。

考試院副院長李逸洋分析，今年報考人數減少，主要受到少子化影響，還有國內經濟景氣好轉，據以往經驗，景氣低迷、報考公職人數就多；例如，二○○八年金融風暴發生，高普考報考人數高到十二萬二千多人，直到去年才降到九萬五千多人，錄取率則創下九．四三％的最高紀錄；今年錄取率則創下次高紀錄。

李逸洋指出，反倒是外界擔憂的年金改革影響並不大，而且據計算，經過年改，國人公務員的退休所得替代率，還是比OECD（亞太經合組織）國家高出幾倍。

不怕年改 大學畢業生高普考雙中

不受年改影響，廿三歲就考中高考社會行政榜首與普考十七名的大學應屆畢業生徐慧君即分享指出，自己會投入公務體系，主要是自己的興趣，而且公務員工作還是較穩定，因此她在大四那年報名補習班，並每天花十至十一小時準備高普考。高考錄取後月薪約四．六萬元，她說，未來希望找離家較近的健保署或內政部服務。

卅三歲的台大物理所博士生謝懷毅，今年首次參加高普考，只錄取氣象普考，但他說，每月三萬五的薪資可以暫時接受，明年再繼續往上考。會想參加高普考主要因為先前中研院的工作較不穩定，希望轉到較穩定的公職工作。