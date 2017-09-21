學生看法／趕早自習睡不飽 多數生贊成

2017-09-21

〔記者翁聿煌、陳昀、林曉雲、蘇孟娟／綜合報導〕延後到校，高中職生幾乎一面倒的贊成，抱怨早起趕通勤、早自習考試，搞得每天累歪了，睡都睡不飽。

桃園市立南崁高中三年級學生陳毅表示，先前與許多同學爭取延後到校未果，現在校方以早上七點四十分為遲到基準，只要累積五次就要記警告，學生們都不敢不從。但從家裡到學校通勤得約四十分鐘，每天都要提早起床，且早自習幾乎都安排考試，好像有考不完的試，加上通勤時間長，每天都很累、壓力很大。

就讀台中市某私立高中的張姓學生表示，學校不僅沒有延後上學，還在每天早自習排滿了大小考試，看到以前國中同學讀的公立高中每天可延後上課，心裡真是非常羨慕，盼教育部應該要規定全國各高中職都必須延後至八點到校。

盼全面實施 每天8點到校

新店高中一年級江勝棠說，高中生都習慣晚睡，最好能將上學時間延至九點，睡眠時間會更充裕。

台北市私立高中丁姓學生表示，她贊成延後上課，可以多睡一點，但學校把早自習排滿了各種事情，除了可能排考試之外，甚至有時候頒獎等活動也排在早自習，老師教不完時也會用早自習趕課，如果要延後上課，她擔心會變成「延後放學」，接著還會影響到有些同學之後的補習時間，在高中生的現實困境下，她還是寧可七點半到校。

不過，也有學生希望維持目前七點半到校的規定。中市高二許姓學生說，雖每天六點十分出門搭公車上學，但這時段的公車很空，沒有擠不上車的困擾。還有學生說，目前都提早到校去慢跑鍛鍊體力，不管學校規定幾點到校，對他而言沒有差別。