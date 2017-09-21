高中生可延後到校 3都不太捧場

每週至少2天可8點到校 中市、新北和高雄不到4成實施
〔記者林曉雲、蘇孟娟、翁聿煌、洪定宏、劉婉君／綜合報導〕台灣高中生一天上課逾九小時，時間之長居世界前幾名，引發高中生連署要求延後到校。教育部通令全國高中職，每週至少兩天可延後至八點到校，九月開學的新學年首次實施；但教部統計六都發現，台中市、新北市和高雄市不太捧場，都不到四成。反應最熱烈的則是台南市，有七成學校延後到校。
台南市反應最熱烈 有7成學校辦理
台灣高中生上課時間上午七點半到下午五點，平均上課九．五小時，如加上補習時數，長則再加四小時；但日本、德國、墨西哥、加拿大只上六小時，美國、英國、澳洲上六個半小時，南韓上八小時，北韓和中國上九小時。
今年有高中生在國發會「公共政策網路參與平台」提案，主張「高中生普遍睡眠不足，上學時間應延遲」；教育部回應新訂「高中學生在校作息時間規劃注意事項」，要求學校每週至少兩天開放自主學習，由學生自主規劃運用或可延後到校。
但統計顯示，配合度最高的是學校數很少的離島，澎湖、金門及馬祖因校數少，僅二校或一校，實施率百分之百。六都中的台北市、桃園市各約六成，台南市七成。但全國也有卅五所高中職讓學生一週五天均可延後到校。
適性多元的新課綱後年上路 教育也該改革
身為高中生家長的立委張廖萬堅表示，學校規定七點半要到校，但第一節課其實是八點十分才開始上，早自習多半在考試。十二年國教新課綱將在後年上路，強調適性多元的學習，教育應與時俱進改革，不要一味填鴨式的考試。
對於實施比例偏低，台中市教育局長彭富源指出，曾召集各校開會了解意見，會中反映諸多問題，特別是台中市有廿五校是包含國中及高中部的完全中學，上學時間若一校兩制，將形成管理困擾，家長接送也不便。最後開放由各校自行決定，目前十六校試辦，下學期再研討後續辦理情況。
新北市政府教育局長林奕華也表示，教育局尊重各校的自主意願，各校考量地理位置、辦學特色、學生學習狀況及學生、家長意見等因素，未必能實施。新北市目前延後到校的約有廿所。
高雄市教育局長范巽綠說明，教育部去年底只要求「部管」的高中職從一○六學年開始實施；不過，高雄市仍尊重各校意願，管轄的高中職，有四所於本學年開始延後到校。其他預計一○八學年度全面實施。
台南市教育局長陳修平則表示，有研究指出學生充分睡飽可以學習得較好，七成學校經校內民主機制決定延後到校，教局對各校積極參與持正面看待。
教育部國教署長邱乾國表示，國教署管轄的國立學校多有配合，希望地方也能考量學生的學習疲勞，以及讓孩子可以自主運用時間而比照辦理。