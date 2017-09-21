科技部4年砸50億 尋找下個愛因斯坦

2017-09-21

〔記者吳柏緯／台北報導〕為培養年輕學者，科技部昨宣布啟動「愛因斯坦計畫」和「哥倫布計畫」，預計四年投入五十億元遴選三十五歲以下學者提供補助，每人每年補助最多一千萬元，盼藉此找出下一個愛因斯坦！但中研院院士陳定信呼籲，審查機制很重要，審查者必須具有遠見，才能選出真正有未來性的研究計畫及人才。

科技部長陳良基昨表示，科技部的研究計畫主持人年齡，大都落在五十至六十四歲間，反而四十歲以下的人數持續下降，恐造成台灣學術人才的斷層；因此在前瞻計畫中編列年輕人才培育計畫將提供補助。

補助計畫分兩項，「愛因斯坦培植計畫」補助卅二歲以下學者，每人每年最高五百萬元，每年最多五十名；「哥倫布計畫」則年齡上限訂為卅五歲，每年最多三十人、每人每年最高一千萬元。計畫即日起受理申請至十一月，明年一月公告徵選結果。

陳良基說明，自一九○一年來，諾貝爾得主的獲獎研究成果，多在卅七至四十一歲間有重大突破，卅歲出頭則是產生重大突破之前階段，因此也將其視為培植的重要時程。

學者：審查者須有遠見

中研院院士陳定信則認為，補助有助年輕人才培育，但審查委員一定要是該學門中具有經驗的學者，須具遠見，才能選出適合人才。此外，學者的研究題材應是學門中具有將來性的議題，且不應侷限於台灣，而應放眼世界去選。獲補助學者要向資深學者請益，也要將經驗分享後輩，達到承先啟後目的。