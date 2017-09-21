空汙籠罩西半部 出門要戴口罩

2017-09-21

〔記者楊綿傑、陳文嬋／綜合報導〕空汙籠罩！大氣擴散不佳、汙染物無法散去，西半部昨天幾乎全數淪陷、十多個縣市空品指標（AQI）都達到「警戒橘（71ppb以上）」，桃園、高雄、台中、彰化、南投等部分地區更達「不良紅（86ppb以上）」，大台北地區甚至有部分測站測到「紫爆」，北市古亭、新北新店的臭氧汙染值一度飆破200ppb；環保署警告，今日西半部仍會受細懸浮微粒（PM2.5）等空汙影響，民眾仍須防範。

高市成立緊急應變小組

空汙嚴重，高雄仁武區達紅色警戒，高雄市政府成立空氣品質嚴重惡化緊急應變小組，環保局昨提出六大應變措施，要求排放量前二十大廠配合減排或降載，包含電力業、石化業、焚化廠、造船廠、鋼鐵業等，佔全市固定汙染源排放量達八十七％，並派員加強稽查。

環保局也要求排放量前五十大營建工地、粒狀物堆置場等，至少四小時灑水一次，並加強高汙染車輛路邊攔查及車輛怠速勸導、稽查餐飲業防制設備有無正常操作，並協調鄰近縣市，採取區域汙染防制。

有民眾質疑是否秋冬空汙季提早？環保署監資處副處長王嶽斌表示，並非如此，而是最近台灣正值夏秋之交，吹西南風近尾聲，東北季風又還沒開始，台灣氣候穩定，艷陽高照，本地的工廠、汽機車所排放廢氣，經紫外線照射後形成臭氧，且大氣擴散不佳，因此汙染飆高。

今日西半部仍會受PM2.5等空汙影響，恐會出現警戒橘以上汙染值，敏感族群民眾應減少戶外活動。預計週五後有一波東北季風吹來，空氣品質才會改善。