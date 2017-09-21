逃過921 他為獨居長輩送餐、送終18年

2017-09-21

〔記者佟振國／南投報導〕九二一大地震讓南投縣生活重建協會理事長邱慶禧看破生死、名利，轉而投入國姓鄉弱勢獨居長輩送餐、送終服務，一做就是十八年，至今已送出五十萬個便當。

善行獲獎300萬 投入送餐基金

邱慶禧的善行，讓他今年獲得港澳台慈善基金會評選為「兩岸三地愛心獎」得主，獎金十萬美元，全數投入老人送餐基金。

五十三歲的邱慶禧初出社會時，在國姓鄉福龜村做機車經銷，廿四歲就當車行老闆，月入十幾萬，日子過得光鮮。卅五歲遭遇九二一大地震，價值觀徹底改變。

地震將邱慶禧的機車行震毀，他逃過一劫，但十九歲的年輕師傅喪命，他深感生命無常。眼見愛心團體、志工隨著地震復建後逐漸離開，愛心便當沒了，憂心偏遠地區獨居老人無人看顧，決定成立南投縣生活重建協會，延續這項服務。

邱慶禧捐出五百坪土地讓協會蓋屋，陸續拿出二千萬元協助營運。送餐的食材、人力成本，每月要六、七十萬元，邱慶禧開源節流，利用大賣場促銷時買肉品。菜市場的攤商得知他的善舉，食材便宜賣，甚至不收錢；寺廟祭祀或普度的米、油等物資，也會免費送給他。

罹癌仍持續幫助弱勢

邱慶禧投入愛心送餐第二年，檢查出罹患膀胱癌第三期。他不怪老天，而是反省自己哪裡做得不夠。他與送餐人員加倍關心長輩，幫忙送醫，甚至送終。曾有位老人家臨終前託付二千萬元，感謝他的照顧，但他一毛不取，因為這不是他的目的。

縣長林明溱昨前往協會致贈加菜金二萬元，邱慶禧說：「感謝各界幫助，我才能做下去，只要有能力，就不會停止。」