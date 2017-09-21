去年霸王級寒流來襲 國人少活0.2歲／男平均壽命76.8歲、女83.4歲 世界排名由34掉到35名

2017-09-21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部昨公布去年度簡易生命表指出，國人平均壽命（零歲平均餘命）為八十歲，其中男性為七十六．八歲，女性為八十三．四歲，平均比前一年少○．二歲，推斷與去年的霸王級寒流有關。而與世界各主要國家相比，我國男、女性平均壽命皆高於美國、中國。若以六都來看，男、女性零歲平均餘命均呈現由北至南遞減的情形。

平均壽命80歲 高於美、中

依內政部公布數字，國人平均壽命八十歲，其中男性七十六．八歲、女性八十三．四歲，與世界主要國家相比，男、女平均壽命高於中國、美國、馬來西亞，低於日本、挪威等國。由於男、女性平均餘命較去年少○．二歲，我國世界排名也從前年的卅四名掉至卅五名。

由於去年度死亡人數為十七萬二八二九人，較前一年多出九○○七人，其中六千人集中於一到三月間，內政部推斷可能與去年的霸王級寒流造成死亡人數增多有關，但長期而言，國人零歲餘命仍呈現上升趨勢。

零歲平均餘命由北到南遞減

就長期觀察，隨著全民健保實施、就醫環境及生活品質改善，國人零歲餘命從二○○六年的七十七．九歲增至二○一六年的八十歲。以六都去年資料來看，台北市以八十三．三六歲居冠，新北市八十一．○二歲次之，高雄市七十八．九歲最低，無論平均或男、女部分，皆呈現由北而南依序遞減。

以各縣市零歲平均餘命來看，新竹市八十．八一歲最高，台東縣七十五．○五歲最低，主要可能是因西部交通及醫療資源較東部方便、充足，加上人文生活習慣差異等因素使然。