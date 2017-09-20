Uber攜手小黃重生 交部：只做資訊平台就不違法

2017-09-20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因觸犯交通運輸法規而多次遭罰的Uber，終於與合法計程車隊合作，昨宣布，將於10月中旬推出「UberTAXI」，首波將與皇冠大車隊及亞太衛星車隊合作，於台北市率先推出。該服務是否合法？交通部表示，必須看其相關合作方案細節才能下定論，如果Uber只是資訊平台角色、運輸服務及收費由合法計程車負責，可能就無違法問題。

10月中旬推出UberTAXI

UberTAXI每趟服務，都有透過GPS定位系統追蹤行程，乘客一樣能用APP分享即時行程給家人或朋友，乘客和駕駛也可相互評價，確保服務品質。Uber表示，UberTAXI與既有Uber APP不同之處，在於UberTAXI乘客，將依計程車跳表機制計費，並支付現金。

Uber新任亞太區首席商業總監Brooks Entwistle表示，很開心能率先與台北市區計程車業者合作，期待更擴大合作；皇冠大車隊全台約有2500輛車，還未確定多少駕駛加入。總經理吳俊德表示，期待與Uber合作，能減少司機在街邊空轉情況。

亞太衛星車隊主要經營新北市板橋、土城、鶯歌等地區，約一百多輛車。總經理陳新鈞指出，與UberTAXI合作，可讓小型計程車隊不需投資大筆經費及技術資源，可開發新平台拓展客源。

交通部路政司簡任技正胡迪琦指出，該服務要不違法有兩原則，一要看Uber與司機、乘客間是否有對價關係，還是只做資訊平台角色；二是乘客在叫車時，是否充分揭露計程車隊、駕駛名字、車號等資訊，讓乘客可知道自己叫的是計程車。因要派遣計程車，就須是計程車客運服務業，Uber如果只是電腦公司角色協助車隊開發及維運系統，跟車隊收取平台費，而運輸營運主體還是計程車隊負責的原則下，應就沒有違法問題。