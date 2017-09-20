質疑紅十字會總會帳目不清 台中縣支會請城隍爺公斷

2017-09-20

〔記者歐素美、譚偉晟／綜合報導〕中華民國紅十字會台中縣支會總幹事林宏文，因不滿紅十字會總會帳目不清，違反災款災用等規定，屢次檢舉無效，直接訴諸神明，到新竹城隍爺廟恭請城隍爺明察秋毫，要求違反規定的人員及主管機關、甚至後代，受「無後」的報應，若他無中生有，則同受無後報應；對於林宏文向城隍爺「告御狀」，紅十字會總會則表達尊重與無奈，表示現行作法都禁得起考驗。

總會：現行作法禁得起考驗

林宏文表示，紅十字會總會截留921及敏督利風災災款2300多萬元，利用總會理、監事聯席會議，違法通過轉為總會使用，嚴重違反災款災用及災款專用規定；另汶川賑災經費，總會未承包任何災區工程，卻先後花掉工程監督費及工程業務費3300多萬元，帳目不清。

林宏文指出，總會於民國98年購入車輛及器材共花費900多萬元，未登錄財產，經舉發後於103年會員代表大會手冊才登錄，卻又在105年大會請求登錄有誤，多年來帳務腐爛。

他質疑，紅十字會撥給國外災款，出現「中華民國紅十字會」及「台灣紅十字會」不同名義，國內只有「中華民國紅十字會」，並無以「台灣紅十字會」登記的團體，且紅十字會專法已於去年廢除，董事長王清峰應辭職。

紅十字會總會聯絡發展處資深專員蘇珧惠指出，林宏文對總會抱怨有數年之久。針對帳目不清說法，蘇珧惠強調除在官網公開各項財務資訊外，也多次通過衛福部與會計師事務所的查帳，「如果有問題，怎麼會不吃官司？沒有被判刑？」至於經費改變使用項目部分，也都有報給主管機關備查。現行作法禁得起考驗，包含受限於國際政治困境，只能對外自稱「台灣紅十字會」。

紅十字會總會秘書長張寶輝認為，不論林宏文怎麼說，城隍爺不會講話也不能多解釋什麼，但他相信「人在做，天在看」。