基隆等四大港 空拍須專案申請

2017-09-20

〔記者俞肇福、黃旭磊／綜合報導〕繼交通部民航局公布機場周圍禁止空拍機空拍後，台灣港務公司轄下四大港務分公司陸續在官網公告，禁止攝影玩家操作空拍機拍攝，須專案申請，獲核准才能空拍，同時禁止空拍機夜拍；如未申請就在港區內操作空拍機拍攝，將依商港法相關規定開罰，罰款為新台幣10萬以上、50萬元以下。

未申請就進入拍攝 最高罰50萬

基隆港務分公司主秘林素如表示，維護港區安全，台灣港務公司於8月底發布「港區範圍無人機使用管理須知」；包括基隆、台中、高雄與花蓮等四大港務分公司陸續發布這項規定，基隆港務分公司於18日公告。

高雄港港務長陳榮聰指出，部分區域位於小港機場進場航道下方，包含二港口、過港隧道到第二貨櫃中心一帶禁止空拍機拍攝，避免影響航機飛安，其餘區域視個案申請，並未全面禁止。港務公司對空拍機公告是採申請制，若公益需要，且不影響飛安、貨櫃調掛作業，視個案核可。

林素如說，依「港區範圍無人機使用管理須知」規定，原則上不開放民眾或業者於商港區域內進行無人機飛行作業，如有特殊需求，須專案向各港務分公司提出申請，並經審核通過方得進行無人機飛行作業；如未經同意於商港區域進行無人機飛行作業者，依商港法規定開罰。

包括軍用碼頭與軍艦、油輪、化學船舶作業區域、化學品儲槽區、高壓電區與信號塔台等周邊區域，均為禁止空拍區域，且空拍時間為早上8點到下午5點，不開放夜拍；另，提出申請卻未依申請拍攝路線拍攝，一年內將禁止無人機空拍申請。

玩家們昨在臉書上討論熱烈，網友說，以後整個港口都不能拍，空拍機只能飛出海才能拍；玩家謝先生表示，不能夜拍，美麗的基隆港夜景，就無法再入鏡。