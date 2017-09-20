太平雲梯光雕 恐擾生態

〔記者曾迺強／嘉義報導〕交通部觀光局阿里山國家風景區管理處設計興建「太平雲梯」，被視為嘉義縣山區新地標，將於23日啟用，橋體光雕裝置近千個LED七彩燈條，7月底晚上6點後試燈，雖然璀璨搶眼，卻也有光害干擾動物棲息環境之虞，阿管處採納各方意見，折衷採取每天總開燈時數為30分鐘，以降低生態衝擊。
嘉義縣野鳥協會常務監事陳建樺說，梅山鄉太平山區秋、冬季節有大冠鷲、青背鳩等猛禽鳥類過境，恐因燈光干擾航行方向，雲梯既未開放遊客夜間登梯，應減少開燈時間，兼顧生態與節省電費。
阿管處︰每天開燈限時30分鐘
嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授劉建男認為，夜間強光會影響蛾類、蝙蝠等夜行性動物辨別方向的能力，建議阿管處儘速進行「太平雲梯光害生態調查」。
民團建議關燈 並夜間開放賞星空更好
阿管處長馬惠達回應，太平雲梯加設光雕設施有「點亮嘉義」意涵，現由包商試燈，入夜後不定時恆亮至晚上10點，已研擬23日營運後，每晚7至9點的整點開燈10分鐘，前5分鐘發出七彩燈光，後5分鐘恆亮，今年底前邀請專家學者做光雕的生態影響評估。
台北市天文協會常務理事、台灣星空守護聯盟創辦人劉志安說，日本岡山縣井原市美星町在1989年制定「光害防止條例」，規範採用低光害燈具，減少散射眩光，英國屬地薩克島2011年通過「國際暗空協會」認證，成為世界第一個國際暗空島，以色列今年9月初成立「拉蒙火山口國際暗空公園」。
劉志安表示，我國南投縣台14甲線接近合歡山的鳶峰停車場，有民間團體於7月底爭取設置全國首座「夜行自然生態與星空保護示範區」，獲南投縣府善意回應，對比國內外陸續推行無光害污染觀光風景區，阿管處把城市常見的光雕設在雲梯，「根本是開倒車」；他建議，雲梯夜間如果能關燈，並開放夜間登梯，將成為國內第一條賞夜空的「星光大道」。