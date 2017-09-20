太空中心主任下週遴選 最快11月才能上任

2017-09-20

〔記者吳柏緯／台北報導〕福衛五號傳回影像模糊引發議論，國家太空中心主任一職懸缺多時，也引發外界質疑太空中心恐是群龍無首而出問題。太空中心昨坦言，四月至六月曾成立遴選委員會進行遴選，卻找不到合適的人，預訂下週起進行新一輪的遴選工作。以過往經驗，從徵求推薦人選到正式選出，過程恐須至少兩個月，太空中心恐怕要到年底才能找到新舵手。

行政院二○○八年一度考慮裁撤太空中心，當時太空中心提出福衛五號計畫力拚自製衛星，因而得以延續至今。由於太空中心一年掌管十多億元預算，未來還有太空第三期計畫，做一顆自主衛星預算數十億元，主任人選備受矚目，且每次人事更迭還是屢傳內部鬥爭傳聞。

前太空中心主任張桂祥於今年七月底期滿卸任，國研院從四月就組遴選委員會向外徵求人選，不過，歷時三個月，最後僅一人通過遴選，由於不符二至三人的規範，因此須重選。這段時間只好由國研院副院長吳光鐘暫代主任。

太空中心預計近日啟動新一輪的主任遴選工作，外傳福五拍攝影像結果不如預期的消息走漏，恐是有心人士蓄意操作、以影響人事。吳光鐘表示，主任遴選不會受到福五事件影響，會按既定計畫進行。

新一輪遴選工作將從下週開始對外公告。不過遴選需耗時兩個月，就算順利選出接任者，最快十一月才會上任。如今爆出福五影像不清問題，還是得靠現有人馬面對。