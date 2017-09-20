升空不到1個月！學者肯定福五 盼給多一點時間調整

2017-09-20

〔記者楊綿傑、譚偉晟、吳柏緯、涂鉅旻、楊淳卉、鄭鴻達／台北報導〕福衛五號傳回影像模糊失焦，引發各界關注。學者認為，福五升空不到一個月，要求第一次影像就要精準，有點嚴苛，像是哈伯太空望遠鏡傳回第一批影像也是模糊的，花了三年校正才解決問題，不宜現在就斷定福五不能用。

曾參與台俄微衛星計畫的中央大學機械工程系教授江士標表示，第一波傳回的影像雖然品質不甚完美，但是福五運作至今，完成率超過八成，以台灣首顆自製的衛星來說，仍算是成功。

研發「先進電離層探測儀」的中央大學太空科學研究所所長趙吉光說明，衛星影像儀器往往需些時間校正，傳回影像也須調整。外界應給太空中心多一點時間處理，一般估計需要三個月以上。

哈伯望遠鏡花三年校正

人在美國的航太專家、中研院院士葉永烜受訪指出，依各國經驗，衛星校正通常需至少兩、三個月，哈伯太空望遠鏡傳回第一批影像也是模糊的，花了三年才解決；福五升空不到一個月，傳回第一波影像模糊就斷定不能用，恐言之過早。

不願具名學者指出，即便是美國的衛星發射四個月後出來的成品，也會強調是「早期作品」， 福五有些儀器還在測試，就說遙測有狀況恐不公平。不管是衛星的硬體或軟體出現問題，只要可以透過軟體修復改善，都不會是大問題。

去年曾就福衛五號驗收和規格問題進行質詢的民進黨立委管碧玲，昨天表示，盼各界以專業態度面對問題，「給科學家們一些時間！」

管碧玲去年曾質詢設計規格

管碧玲去年六月質詢科技部長楊弘敦，指福五委託美國SpaceX發射，所有設計必須根據美國規格，但二○一五年四月測試時，就發現衛星元件的設計無法承受振動，最後不但未提高元件耐震效能，還以改變測試時的振動參數，以通過測試。此外，搭載在衛星上的CMOS影像感測器竟也降低規格，福衛五號的攝影功能當時就預測比會福衛二號差。

科技部以書面答覆，指所使用的測試頻譜，通過我方之測試驗證外，也都會送交火箭載具公司確認，振動測試完全依照國際間通用的標準作業程序進行。