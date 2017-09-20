對焦不如預期 太空中心提三解方

2017-09-20

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣第一顆自主研發、造價近五十七億元的遙測衛星「福衛五號」，八月底風光升空，卻傳出傳回的照片模糊，並出現大小不一的光斑，且有橫線，影像關鍵技術恐無用武之地。國家太空中心昨坦言影像對焦狀況不如預期，可能是遙測取像儀的焦距偏移，正在透過溫控法等方法進行校正。原訂一個月內要公布影像，但目前估計要校正調整至正常情況，恐至少要二至三個月。

國研院太空中心昨日召開記者會說明。太空中心副主任余憲政指出，福五在地面檢測時，均依照標準程序走，也未發現失焦，目前拍照功能可以正常執行，未到「失能」程度，已找光學專家一起處理調焦工作。

至於解決方式規劃有三種，一是改變衛星內部溫度，透過熱脹冷縮讓遙測取像儀的焦距能做調整變化，但變化量恐怕有限。二是調整衛星高度，以符目前遙測取像儀的焦距，但此法恐會改變軌道周期，未必能再維持每兩天固定遙測台灣的規律；三是將福五照片和過去福衛二號拍攝影像比對，用軟體進行「回溯修正」，改善解析度。

外傳太空中心因未對光學酬載的關鍵元件CMOS進行校準，才導致目前狀況。余憲政指出，福五發射前即掌握相關補償修正方式，在地面已做過調整，此次問題與CMOS無關。已確定先進電離層探測儀等其他設備並沒問題，CMOS也可正常感測。影像出現橫條紋，應是屬於感測器對於光的反應不同造成，藉由影像處理技術軟體即可適度補償修正。

福五升空一度休眠 緊急調整參數

除了遙測影像模糊，外界指福五升空入軌後，還一度發生「偏離軌道」和進入「休眠」模式。

余憲政回應說，福五升空入軌後的三、四天內，由於參數設定問題，太陽能感測器的感應狀況和原先預期不同，地球的反射光超乎預期的強，福五誤判地球為太陽，一度造成不穩定，但不曾偏離軌道。

此外，控制衛星轉動的反應輪狀況也不穩定，因此福五一度降低電力、進入自我保護的「休眠」模式，以免電力用盡。

余憲政表示，後來經過團隊緊急調整參數後，福衛五號狀態便逐漸趨穩和恢復健康狀態，進而持續執行接下來的各項系統測試。

科技部長陳良基昨日要求太空中心人員當面報告，持續調整並隨時匯報，還未討論懲處。科技部表示，國研院及太空中心對任何狀況都依程序上報該部，會持續督促，達成原訂目標。