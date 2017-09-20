濫用子宮鏡 醫改會促建立臨床指引

2017-09-20

長庚違反先超音波後子宮鏡程序 立委指向健保給付高

〔記者林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院疑濫用子宮鏡檢查，衛福部健保署調查確有不合理。台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照質疑，第一線檢查以超音波為主，林口長庚卻大量使用子宮鏡，與一般做法不同；立委林靜儀直指恐是健保給付多四倍所致，除了追回金額，也希望衛福部重新審視該院教學資格。醫改團體則質疑不能只腳痛醫腳，必須對醫學檢驗建立指引、改正浮濫沉痾。

立委盼重審教學醫院資格

黃閔照說明，一般而言，若婦科有異常出血或其他病變，標準檢查流程是先用超音波，再用子宮鏡，以降低感染風險。前者為非侵入式，利用聲波探頭成像，可檢查子宮、卵巢、子宮內膜；後者則是侵入式，利用○．三至○．八公分的探頭，進入子宮頸、子宮腔，直接目視子宮內膜。

黃閔照指出，林口長庚處置不同於標準程序，需要釐清原因而調整。據了解，林口長庚等待檢查的時間，超音波較長，子宮鏡較短，是否因此造成作業方式有差異或有其他理由，需要再確認。

本身是婦產科醫師的立委林靜儀說，不正常陰道出血等情形，第一線檢查是超音波，有異常才會再做子宮鏡，為何林口長庚醫院沒有按標準流程處理？執行子宮鏡檢查比率是其他醫學中心的三倍，是真的有需求？還是因為健保給付是超音波的四倍而做？

黃閔照認為，林口長庚死胎案，顯示醫學生養成過程必須檢討；林靜儀也要求，衛福部應重新審視林口長庚教學角色，是否仍足以肩負訓練醫學生的任務？此外，期待醫學會加強自律，以免影響民眾的醫療信任度；衛福部醫事司科長呂念慈說，教學情形會再進行評估。

不過，子宮鏡恐只是冰山一角，國內醫療檢驗量逐年增加，健保署統計，去年健保支付前廿大檢查高達六八八億元，像是電腦斷層造影廿年來就成長近兩倍。

醫改會研究員辜智芬強調，健保署說每年均會針對異常數據勾稽抽審，但林口長庚子宮鏡用量與其他醫院如此具差異性，為何都沒能發現問題？非得要醫院內部人士檢舉曝光進而追查。政府不能只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，現在子宮鏡出問題就只處理子宮鏡，應明確設立各項檢驗臨床使用指引，並製作民眾衛教資料，才有可能改善國內醫檢浮濫的沉痾。