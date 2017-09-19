熟女巧克力囊腫 中醫調理順利懷孕

2017-09-19

記者蘇孟娟／台中報導

30多歲的黃太太5年前檢查出有巧克力囊腫，因值適婚年齡，經中醫調理體質一年，婚後不久即順利懷孕，11月將要臨盆，解除身為長媳傳宗接代的壓力，家人均十分開心。

黃太太一直有月事不順的困擾，甚至經期前後都飽受下腹部疼痛之苦，還伴隨腰痠、胸部悶脹等不適症狀。5年前到醫院檢查，發現是巧克力囊腫，但當時還年輕，不以為意。

直到一年多前，與交往多時的男友論及婚嫁，她顧及將步上紅毯，嫌小腹微凸不好看，尋求中醫減重。蓮樺中醫診所中醫師林育誠診斷後發現，她的體質虛寒且有氣血不順問題，她才提及自己長年經期不順及有巧克力囊腫。

林育誠考量她即將結婚，且將屆高齡產婦的年紀，又有巧克力囊腫，可能影響生育能力，建議她要及早調理身體，為婚後生育及早做準備。

黃太太才告訴醫師，男友是家中長子，準公婆從兩人交往以來，多次不斷明示暗示希望能及早抱孫子，因此她想及早調理體質也不錯。

林育誠說，巧克力囊腫因經血瘀積造成氣血不順，因此採用桂枝、茯苓等中藥活血化瘀及理氣，逐漸消除月經疼痛、血色暗紅等問題，調理約一年。

去年10月黃太太結婚，今年3月就傳出好消息，預產期是11月，已身懷六甲的她，昨天開心回中醫診所報喜，直說，結婚後才真正感受到生育的壓力，加上身邊有年紀相仿的友人結婚7年均沒有好消息，沒想到她能這麼快順利懷孕，十分感謝中醫師的幫忙。

林育誠說，看到黃太太從熟女升格成孕婦，也很替她開心。