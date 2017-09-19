自籌經費加薪 公立大學叫苦 憂排擠效應

2017-09-19

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院長賴清德宣布幫全國公務員加薪三％，但卻傳出有公立大學叫苦聲浪，因依照教育部補助原則，教授等人事薪資採部分補助，政府補助七成五，剩下二成五則由學校自籌，部分學校擔心會產生排擠效應；但教育部指出，對於國立大學人事費一向是部分補助，初步了解各校現金流財務正常，應可支應此次加薪所需經費。

教育部︰各校財務應足以支應

公立大專校院教職員加薪三％，估計一年總計將增加十二億支出，其中七成五由教育部補貼、約九億，剩下三億則由五十一所大學自籌。

成功大學日前率先響應，要用產學合作賺的錢，幫校內約聘人員調薪四％；但對於教授等教員加薪，成大校長蘇慧貞表示，支持加薪方向，校內過去也努力增加資源，今年應可支應自籌經費，不過長期來看，加薪是衍生支出，盼未來政府應有更通盤計算。

清華大學副校長陳信文則強調，加薪是好事，可助台灣爭取國際人才，但因部分教授薪資較高，以加薪三％估算，清大一年約要多支出五千多萬，學校自籌要一千多萬，過去政府補助頂尖大學經費已每年下修，如今又要額外支出，還是得挖東牆補西牆、努力支應。

教育部會計處副處長李佩華則表示，對國立大專的人事費，都是採取部分補助方式，而這次公務人員調薪三％，主計總處已確定未來補助額度，就是七成五政府負責、二成五由學校自籌，該原則與過去皆然，沒有因新政策而改變。

李佩華也說，公校資金來源本就有政府補助與學校自籌兩塊，各校校務基金也是要達到自給自足，這次公布加薪，有檢視各校財務狀況，雖然有些學校帳面列虧損，但各校在自由的現金流部分都是足夠，應可負擔加薪。

教育部並指出，近期也推出大學彈性薪資等多項高教補助，希望大學能真正善用資源，改善薪資結構。