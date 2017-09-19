兒迷失電玩世界 癌父陪伴走出幽谷

2017-09-19

〔記者蘇福男／高雄報導〕「如果失去了兒子，賺再多錢還有什麼用？」科技新貴沈昭南十年前與妻小移居中國築夢，兒子卻因無法適應對岸打罵教育，迷失在電玩世界自暴自棄，後來沈昭南罹癌頓悟、放下一切，回台陪伴兒子一起走出生命的幽谷，並愛屋及烏開設「摺紙之家」，提供青少年一處心靈的避風港。

開設「摺紙之家」 給青少年心靈避風

「到中國發展事業，原想要光宗耀祖，孰料卻落得傷痕累累！」四十五歲的沈昭南原任職某大半導體公司，二○○七年奉派至上海擔任採購主管，妻小跟著移居，平日住豪宅，出入有百萬名車代步。他原以為從此富貴人生，未料四年前身體不適，返台檢查竟發現罹患淋巴癌第三期，為了活命，半年內他接受了十多次化療。

半年後，沈家一家大小重回上海，但大兒子出現學校生活適應不良，導致課業成績落後，加上老師打罵教育，同班同學有樣學樣譏罵嘲笑，大兒子更畏懼上學，只好遁入電玩世界自我逃避。

「每天除了睡覺，手機、電腦幾不離手，生活日夜顛倒，情緒容易暴怒，父子為了搶手機而大打出手、甚至離家出走！」沈昭南深感虧欠兒子，去年三月毅然決然辭掉百萬年薪工作、放下一切，父子一起返台療傷。

沈昭南說，一年多來他到處求神問卜、求醫、向專業機構求助，為了深入兒子內心世界，他還強迫自己一探電玩虛擬世界，製造親子互動話題，並幫忙玩遊戲，減少兒子沉溺於網路世界的時間，逐步建立彼此信任關係。他更透過睡前講述歷史故事，帶兒子走出戶外打棒球、乒乓球，並在學校協助下，整整花了一年讓兒子從輔導室走入教室，重拾課本求學。

兒子在摺紙藝術找到興趣，沈昭南更自掏腰包租屋開設「摺紙之家」，除展示兒子的摺紙作品，免費開放參觀、聚會交流，盼成為青少年心靈的避風港。

「孩子是可以被改變的，只是家長都用錯了方法。」離台十年，沈昭南感觸深刻，他從兒子身上看到青少年迷失於網路的社會問題，願意以有限的生命，為台灣公益略盡心力。