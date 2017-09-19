毒蛋再現 畜牧處看媒體才知道

2017-09-19

〔記者林彥彤、周彥妤／台北報導〕不到一個月，芬普尼雞蛋風波再起，食安疑慮未除，也顯示官方橫向溝通有問題；先是地方政府搶先中央政府公布，農委會內部防檢局與畜牧處溝通也有障礙。對此，農委會防檢局強調，溝通沒有不良或怠慢，一切都有公文為證。

怪北市衛生局、防檢局沒告知

農委會畜牧處不具名官員私下抱怨，看到媒體報導才知道消息，不解為什麼北市衛生局不先同步告知中央單位。更不解為何同屬農委會的防檢局早在十四日知道此事，卻不事先知會內部部門，現在要去查畜牧場找源頭都找不到了。

衛生局、防檢局：有公文為證

位在五百公尺外的農委會防檢局則回應，都有同步告知畜牧處，一切都有公文為證，且中央政府也沒有慢半拍，自十四日接獲消息後就通知台南市政府，昨天發布消息也是與地方同步。

北市衛生局食品藥物管理科長王明理也表示，十四日報告出爐，確認蛋品含有芬普尼，旋即發速件公文通知農委會、食藥署及台南市衛生局；王說，有公文為憑，另以電話通報，無法理解農委會內部橫向聯繫出問題。

另據傳有農委會官員指，北市府早在八月廿九日發現問題，卻拖至九月十四日才通知；王說八月廿九日檢測的是過期蛋品，九月十二日檢測的是含有芬普尼的蛋品，完全是兩碼子事，不能混為一談。

永吉蛋行業者指出，不懂政府單位之間是怎麼運作或溝通，他只知道，政府溝通不良、沒做好牧場端管理，最大的受害者就是百姓，不僅業者無辜生意受影響，最怕就是消費者也受害。