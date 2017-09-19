全台抽驗不到1個月 北市又查到芬普尼蛋

〔記者林彥彤、周彥妤、楊金城、王涵平、王俊忠／綜合報導〕芬普尼雞蛋又來了！台北市政府衛生局昨公布，來自台南市振崑畜牧場的雞蛋檢出農藥芬普尼殘留10ppb。但該牧場八月才抽驗合格，不到一個月就爆出有問題，回溯抽樣也檢驗合格。不過，振崑現場稽查確實找到可疑液體四罐，初步檢視為驅蟲藥，已交由檢調單位調查。農委會防檢局表示，若確定是人為不當使用，將依法開罰。
殘留10ppb 批發商全面下架
今年八月國產雞蛋爆發檢出芬普尼事件後，防疫單位就隨即展開全台牧場大抽查，八月廿三日完成抽驗一千一百四十五場牧場的採樣，振崑畜牧場並未在不合格名單中。
不料，北市衛生局九月十二日針對市售雞蛋檢驗芬普尼，十四日報告出爐，發現在永吉蛋行抽驗的雞蛋，芬普尼殘留10ppb（標準為不得檢出，定量極限5ppb），不符規定，已要求批發商永吉蛋行全面下架，並立即通知台南市政府採樣確認及蛋品管制移動；溯源來自台南市振崑畜牧場，隨即通告台南市政府及農委會、食藥署。
南市動保處副處長莊惟超表示，南市農業局畜牧科、動保處當天立即前往振崑牧場移動管制三萬隻蛋雞、約二萬一千顆雞蛋，並採檢雞蛋送驗，十五日再封存約一萬九千八百顆雞蛋。振崑現場負責人表示，該場蛋品每日生產量九十籃，每籃十二公斤，全數供貨給北市永吉蛋行。
現場查獲4瓶驅蟲藥 交檢調調查
不過，南市動保處於現場稽查發現四罐未經核准的藥品，初步檢視為驅蟲藥，已送驗查明藥品成分，相關資料也交由台南地檢署偵辦。
農委會防檢局副局長施泰華表示，目前只知道初步抽查雞隻、雞蛋結果皆未檢出芬普尼，因此推測可能是受汙染的雞隻已經自然代謝掉毒物，但十五日前查封的雞蛋仍不能賣出，已做堆肥使用，下一步就等檢調結果，若確定是人為不當使用，將依法開罰六萬至卅萬元。