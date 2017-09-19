前朝法規護身、地方拒拆 農地整頓一場空

2017-09-19

記者林彥彤／特稿

為確保台灣糧食安全、自足且優質，行政院、農委會信誓旦旦，要盤點全國農地、整頓出八十萬公頃可用農地，但耗時多日查出四萬多公頃農地遭非法佔用，才剛要對其中極少數的十七家違章工廠動刀，卻就踢到「最大鐵板」；不僅自家陣營的民進黨縣市拒絕拆除違法工廠，更爆出原來農委會根本是「手無寸鐵」、找不到法源可以清除農地上非法佔用物，農地盤整政策恐將是「雷聲大雨點小」，而行政院「跨部會專案」，恐也只是在中央辦公室內的「一場空談」！

小英政府半年前就喊出全台農地大盤點，宣示要盤整農地，但光是農地上的違章工廠拆除，從一開始的估計五萬多件，目前只能限縮到去年五二○後新建的卅四件，最後公告更只剩十七件。更糗的是，主管農地的農委會就連執法所需的法源都沒有。

民進黨主政的彰化縣第一個跳出來反對，拿的卻是前朝馬英九政府時代修正的「工廠管理輔導法」，讓違法工廠可辦理臨時登記、就地合法。彰化縣甚至還嗆聲九月十二日後才不准新建。地方對中央嗆聲，中央則拿不出辦法，農地違章一件都還沒拆，就鬧出大笑話。

同樣問題也發生在芬普尼蛋事件。明明是跨部會專案小組，行政院食安辦、衛福部食藥署和農委會卻頻傳意見不一，地方稽查不合格蛋品，農委會等中央部會卻也總像在狀況外，難怪芬普尼蛋查不完，總是在中央到地方的漏洞中一爆再爆。

中央政府口口聲聲要整頓農地、保障食安，卻連十七家確定不合法的違章工廠都無法拆，可以清理農地的法令都還不全，又要如何去面對後續還有成千上萬家非法佔地的工廠、農舍、寺廟、餐廳？這種「虎頭蛇尾」的演出，農地政策最終大概就只是空話一場吧。